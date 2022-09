V Beogradu poteka vrh pobude Odprti Balkan

Beograd, 2. septembra - Gospodarska prihodnost članic pobude Odprti Balkan ter mir in stabilnost v regiji so odvisni od uspeha pobude, je danes ob začetku vrha te pobude v Beogradu dejal srbski predsednik Aleksandar Vućić. Pobudi, v kateri sta poleg Srbije še Albanija in Severna Makedonija, je pripisal tudi zasluge za približevaje teh držav Evropski uniji.