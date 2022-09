V Kranju kolesarska povezava med stadionom in glavno avtobusno postajo

Kranj, 2. septembra - Mestna občina Kranj je zaključila dela na 500 metrov dolgem odseku Ceste Staneta Žagarja od križišča z Oldhamsko cesto do križišča z Bleiweisovo cesto in tako vzpostavila kolesarsko povezavo med Avtobusno postajo Kranj in Športnim parkom Kranj. Hkrati je občina na tem območju obnovila vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo.