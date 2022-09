Na Ljubljana Festivalu Alamut skupine Laibach

Ljubljana, 5. septembra - Na Ljubljana Festivalu bo drevi v Križankah premiero doživelo simfonično delo skupine Laibach, nastalo po romanu Alamut. Zgodbo iz Perzije v 11. stoletju so v glasbo prelili v sodelovanju z iranskimi skladatelji in sodelavci. Na odru jo bodo izvedli skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, vokalnima skupinama in harmonikarskim orkestrom.