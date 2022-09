Tedenski pregled - svet od 2. do 8. 9.

Ljubljana, 9. septembra - V četrtek je umrla britanska kraljica Elizabeta II., ki je Združenemu kraljestvu vladala več kot 70 let. Novi kralj je postal njen sin Charles, ki si je nadel ime Karel III. Svet je ob tem po svoje obstal in tudi spopadi v Ukrajini, energetska kriza in soočanje z draginjo je zdrsnilo v ozadje.