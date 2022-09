Pri Šentvidu pri Stični dnevi sekire in srečanje kovačev

Šentvid pri Stični, 3. septembra - Poklic kovača v zadnjih desetletjih izumira. Zanimanje zanj si želijo povečati v Cehovskem društvu kovačev Slovenije. V ta namen že nekaj let pripravljajo dneve sekire in srečanje kovačev iz vse Slovenije, na katerem med drugim predstavijo to staro obrt in se pomerijo v različnih spretnostih. Letos bo prireditev pri Šentvidu pri Stični.