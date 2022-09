Evropske borze v zelenem

Frankfurt, 2. septembra - Evropske borze so zadnji trgovalni dan tega tedna začele z rastjo indeksov in nadoknadile del četrtkovih izgub. Trgovanje pa je tudi na stari celini previdno, saj so vlagatelji v pričakovanju objave informacij o stanju na ameriškem trgu dela. Evro medtem močno izgublja in je vnovič pod vrednostjo enega dolarja.