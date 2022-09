Med prepirom v ljubljanskih Mostah poškodovan 28-letnik

Ljubljana, 2. septembra - Na območju ljubljanskih Most je v četrtek zvečer 37-letni moški med prepirom z ostrim predmetom poškodoval 28-letnika in zbežal s kraja nesreče. Huje poškodovanega moškega so odpeljali v UKC Ljubljana in je po zadnjih podatkih izven življenjske nevarnosti, osumljenca pa so policisti kmalu po prepiru prijeli, so sporočili ljubljanski policisti.