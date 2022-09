Na Ptuju zadovoljni z dosedanjim turističnim izkupičkom

Ptuj, 3. septembra - Ptujski turistični delavci so zelo zadovoljni z letošnjo poletno turistično sezono, saj se počasi le vračajo nazaj v tirnice izpred izbruha pandemije. Kot je za STA povedala direktorica Zavoda za turizem Ptuj Tanja Srečkovič Bolšec, to pomeni tudi ponoven prihod tujih gostov, ki so že pred letom 2020 predstavljali okoli 60 odstotkov vseh v mestu.