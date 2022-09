Za večernico nominirane štiri avtorice in en avtor

Maribor, 2. septembra - Časnik Večer je objavil nominirance za večernico za najboljše otroško in mladinsko leposlovno delo preteklega leta. Nominirane so štiri avtorice in en avtor: Irena Androjna, Jana Bauer, Nataša Konc Lorenzutti, Maša Ogrizek in Vinko Möderndorfer. Nagrado bodo podelili 23. septembra v Murski Soboti na srečanju mladinskih pisateljev Oko besede.