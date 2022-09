Zaradi stavke Lufthansinih pilotov prizadetih okoli 130.000 potnikov

München, 2. septembra - Nemški letalski prevoznik Lufthansa je zaradi stavke pilotov množično odpovedal za danes napovedane lete. Prizadetih je okoli 130.000 potnikov na več kot 800 letih z vozlišč Frankfurt in München. Odpovedani so tudi današnji leti med Frankfurtom in Brnikom, povezava Brnika z Münchnom pa je ostala.