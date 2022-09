Saša Dončić: Slovenija ima kakovost za ubranitev zlate medalje

Köln, 2. septembra - Danes je na evropskem prvenstvu v Kölnu prost dan, prvenstvo začenjajo ekipe v Pragi in Milanu, med slovenskimi ljubitelji košarke pa še odmeva sijajna uvodna predstava proti Litvi. Strokovni televizijski komentator Saša Dončić pravi, da so fantje pokazali pravo lepoto košarke in da imajo vse potrebne lastnosti za ubranitev zlate medalje.