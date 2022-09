Na Tolminskem ob padcu v grapo umrla 54-letna ženska

Tolmin, 2. septembra - Na poti med planinama Lom in Nemci na Tolminskem je v četrtek ob padcu v grapo umrla 54-letna ženska iz Severne Primorske. Iz planine Lom se je odpravila do bližnjega pašnika in se ni vrnila. Gorski reševalci so jo malo pred 23. uro našli v neprehodni grapi, približno sto metov pod stezo, so za STA povedali na Policijski upravi Nova Gorica.