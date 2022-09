Deset let po EPK v Mariboru še vedno mešani občutki

Maribor, 2. septembra - Deset let po Evropski prestolnici kulture (EPK) v Mariboru so v mestu glede tega projekta še vedno mešani občutki. Dejstvo je, da infrastrukturno ni izpolnil pričakovanj, v vsebinskem smislu pa je med drugim prinesel nova sodelovanja, okrepljeno neodvisno sceno in novo pojmovanje kulture, je bilo slišati na današnji okrogli mizi v Sodnem stolpu.