Ljubljana, 2. septembra - Predsednik republike Borut Pahor bo danes, ob 80-letnici izgona in ločitve staršev in otrok ob 14. uri v predsedniški palači na Erjavčevi 17 (fototermin na začetku), sprejel predstavnika ukradenih otrok Ingrid von Oelhafen in Ivana Acmana, so sporočili z urada predsednika republike.