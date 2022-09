Nasedlo ladjo z ukrajinskim žitom odvlekli v sidrišče v Istanbulu

Istanbul, 2. septembra - Tovorno ladjo, ki je iz Ukrajine prevažala dobrih 3000 ton koruze in je zaradi okvare krmila za kratek čas nasedla ter ustavila promet v Bosporski ožini, so danes odvlekli do sidrišča v Istanbulu. Gre za prvi takšen incident, odkar sta Kijev in Moskva julija podpisala sporazum o izvozu žita.