Vreme: Delno jasno z zmerno oblačnostjo

Ljubljana, 2. septembra - Danes bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, ki bo popoldne ponehala. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, v vzhodnih in južnih krajih sprva ponekod še pretežno oblačno. Zjutraj in del dopoldneva bo ponekod po nižinah še megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. V soboto bo sprva pretežno jasno in po nekaterih nižinah zjutraj megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačnost povečala. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 12, ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo bodo možne posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo znova nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht. V ponedeljek bo sončno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije sega nad srednjo Evropo in severni Balkan območje visokega zračnega tlaka. K nam od severovzhoda doteka v nižjih zračnih plasteh bolj suh in razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sončno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost. V soboto bo dopoldne precej jasno, ponekod bo jutro megleno. Sredi dneva se bo pooblačilo v krajih zahodno od nas, do večera tudi drugod. Proti večeru bodo predvsem v sosednjih pokrajinah Italije krajevne plohe ali nevihte.

Biovreme: Danes in v soboto bo vpliv vremena na počutje ljudi ugoden in spodbuden, v soboto popoldne se bo pojavila zmerna obremenitev.