Postojna dobila prenovljeno Tržaško cesto z novo podobo

Postojna, 2. septembra - V Postojni so sklenili nekaj več kot enoletno prenovo Tržaške ceste, ene glavnih prometnic, ki vodi skozi mestno jedro. Glavnino ulice so preuredili v območje umirjenega prometa, in čeprav je po temeljitih gradbenih posegih zaživela že pred nekaj meseci, jo bodo uradno odprli v nedeljo na prireditvi Po-stoj na živi ulici ob druženju z občani.