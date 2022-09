Ljubljana, 2. septembra - Novinarska konferenca Sindikata Mladi plus, na kateri bodo predstavili položaj kurirjev Wolta in Glova po zahtevi o številčnih oznakah ter spregovorili o primernejših ukrepih za zagotavljanje dostojnega dela ter varovanja cestno-predmetnih predpisov, bo ob 12. uri pred Woltovo poslovalnico na Ziherlovi 4, so sporočili iz omenjenega sindikata.