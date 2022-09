Sestri Williams izgubili uvodni nastop v igri dvojic

New York, 2. septembra - Legendarni ameriški teniški igralki Venus in Serena Williams sta izgubili v bržkone zadnjem skupnem nastopu na grand slamu v igri dvojic. V uvodnem krogu odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku sta ju s 7:6 (5) in 6:4 premagali Čehinji Lucie Hradecka in le 17-letna Linda Noskova.