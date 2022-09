Dnevnik o energetski draginji (2. 9.)

Ljubljana, 1. septembra - Urška Rus v komentarju Si upate zahtevati varstveni dodatek? piše o zakonu o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, ki naj bi prinesel prvo in nujno pomoč gospodinjstvom z najnižjimi dohodki. Avtorica meni, da se na obzorju zrcalijo obrisi obnove socialne države, do tja pa je še dolga in težka pot.