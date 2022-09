Tamara Zidanšek po tesnem obračunu izpadla v prvem krogu dvojic

New York, 1. septembra - Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se je skupaj z Madžarko Panno Udvardy poslovila po prvem krogu v konkurenci dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. Od slovensko-madžarske naveze sta bili s 6:3, 6:7 (5), 7:6 (10:6) boljši Ukrajinka Ljudmila Kičenok in Latvijka Jelena Ostapenko. Dvoboj je trajal dve uri in 38 minut.