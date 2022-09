Newyorške borze končale neenotno

New York, 1. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelje še vedno skrbijo morebitni dvigi obrestnih mer ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed). Analitiki ocenjujejo, da je ameriško gospodarstvo avgusta dodalo 300.000 delovnih mest in da je brezposelnost ostala 3,5-odstotna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.