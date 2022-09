Andreja Klepač v drugi krog ženskih dvojic

New York, 1. septembra - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je skupaj s Čilenko Alexo Guarachi napredovala v drugi krog ženskih dvojic na odprtem prvenstvu ZDA. Slovensko-čilska naveza je proti Britankama Alicii Barnett in Olivii Nicholls slavila s 6:4, 7:5. Dvoboj je trajal uro in 21 minut.