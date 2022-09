Iga Swiatek hitro izločila nekdanjo zmagovalko

New York, 1. septembra - Poljska teniška zvezdnica Iga Swiatek je zanesljivo napredovala v tretji krog odprtega prvenstva ZDA, potem ko je s 6:3, 6:2 premagala domačinko Sloane Stephens. Nekdanja zmagovalka turnirja velike četverice v New Yorku (2017) je bila brez možnosti proti številki ena ženskega tenisa, dvoboj pa je trajal uro in 14 minut.