Putin ob naraščanju napetosti obiskal Kaliningrad

Kaliningrad, 1. septembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes obiskal rusko eksklavo Kaliningrad na obali Baltskega morja. V okviru obiska se je Putin ob začetku šolskega leta srečal z učenci kaliningrajskih šol in odgovarjal na vprašanja o različnih temah, od gospodarstva in raziskovanja vesolja do vojaškega posredovanja Moskve v Ukrajini.