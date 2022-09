Policisti glede kaznivih dejanj spolnega nasilja opravili več deset razgovorov, več oseb iščejo, nekatere tudi v tujini

Ljubljana, 1. septembra - Ljubljanski kriminalisti in policisti so doslej opravili že več deset razgovorov v povezavi s preiskavo hudih kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost in zoper človekovo zdravje. Več oseb pa še iščejo, nekatere med njimi tudi v tujini, so sporočili. Žrtve znova pozivajo, naj podajo prijave.