Ljubljana, 1. septembra - Novinarska konferenca Nine Krajnik in Petra Jambreka, na kateri bosta spregovorila o "odkritju protiustavne in nezakonite izrabe državnih institucij v prid predsedniške kandidatke Nataše Pirc Musar", bo danes ob 18.30 pred zgradbo državnega zbora, so sporočili iz odbora za izvolitev Nine Krajnik za predsednico Republike Slovenije.