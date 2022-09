Učenci in dijaki spet sedli v šolske klopi

Ljubljana/Maribor/Celje/Brežice, 1. septembra - Za skoraj 195.000 učencev in okrog 79.000 dijakov se je začelo novo šolsko leto, ki se po treh šolskih letih, zaznamovanih z epidemijo, vrača v ustaljene tirnice. Učenci in dijaki so novo šolsko leto začeli veselo, pričakujejo pa, da bodo v šoli pridobili novo znanje in spoznali nove prijatelje. Številne šole pa so obiskali tudi politiki.