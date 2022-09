Vreme: Popoldne bo večinoma sončno

Popoldne bo na Primorskem večinoma sončno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho, ponekod bo pihal severovzhodnik. Temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do okoli 25 stopinj Celzija.

Ponoči se bo delno razjasnilo tudi v notranjosti Slovenije, po nekaterih nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13, na Primorskem ob burji okoli 16 °C.

V petek bo precej jasno z nekaj kopaste oblačnosti, ponekod v južnih in vzhodnih krajih bo dopoldne še zmerno do pretežno oblačno. Šibka burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature od 20 do 25, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo sprva pretežno jasno in po nekaterih kotlinah zjutraj megleno. Popoldne se bo od zahoda oblačilo. Proti večeru bo v zgornjem Posočju možna kakšna nevihta, v noči na nedeljo pa tudi ob morju. Zapihal bo južni do jugozahodni veter. Spet bo topleje. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Plitvo območje nizkega zračnega tlaka se je pomaknilo nad južno Italijo in južni Jadran. Nad naše od severovzhoda doteka vlažen in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sosednjih krajih Italije ter v sosednjih krajih Avstrije bo sončno, drugod bolj oblačno in večinoma suho. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V Alpah bo nastalo nekaj ploh. V petek bo precej jasno, ponekod po nižinah bo zjutraj megla ali nizka oblačnost.