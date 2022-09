S koprsko steno velikanko se bo spoprijelo tudi 17 Slovencev

Koper, 2. septembra - Koper bo danes in jutri v znamenju tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Šlo bo za tekmovalno premiero Kopra kot novega prizorišča in nove zunanje plezalne stene, na kateri bo v današnjih kvalifikacijah nastopilo 17 Slovencev, tudi olimpijska, svetovna in evropska prvakinja Janja Garnbret.