Na švicarskem ledeniku po 30 letih odkrili truplo pogrešanega planinca

Lozana, 1. septembra - Na ledeniku v bližini Zermatta v Švici so našli truplo moškega iz jugozahodne Nemčije, ki je bil pogrešan od leta 1990, je danes sporočila švicarska policija. Našli so ga julija, po končani analizi DNK pa so potrdili, da gre za pogrešanega planinca. Policija ocenjuje, da je odkritje trupla omogočilo taljenje ledenikov.