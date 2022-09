ZD Ljubljana: Z novim načinom dela nujne pomoči hudo bolni do hitrejše obravnave

Ljubljana, 1. septembra - Nov način dela nujne medicinske pomoči (SNMP) za hudo bolne bolnike pomeni hitrejšo pot do zaključne obravnave, so sporočili iz Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana. Ob tem pojasnjujejo, da so bili nujni pacienti doslej obravnavani dvakrat - najprej v SNMP, nato pa še na urgenci UKC Ljubljana. Po novem bodo takoj usmerjeni na urgenco.