Quintana s pritožbo nad črtanje dosežka s Toura

Pariz, 1. septembra - Kolumbijski kolesarski as Nairo Quintana, ki so mu naknadno odvzeli in iz tekmovalnih evidenc črtali njegov dosežek na letošnji dirki po Franciji, ko je bil v skupni razvrstitvi šesti, bo svoje dobro ime skušal oprati s pritožbo na športnem razsodišču v Lozani, je danes poročala francoska tiskovna agencija AFP.