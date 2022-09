Zaradi navijačev Maribor ob novih 1000 evrov

Brdo pri Kranju, 1. septembra - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je sporočil sklepe o kaznovanju zaradi dogajanj na ligaških zelenicah. Najvišjo globo je izdal nogometni zasedbi iz Maribora. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ti so kljub prepovedi prižigali bakle in žaljivo skandirali, bodo Mariborčani prisiljeni plačati 1000 evrov.