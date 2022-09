Zaradi stavke pilotov Lufthanse odpovedi letov tudi na ljubljanskem letališču

Brnik, 1. septembra - Zaradi napovedane petkove stavke pilotov nemške letalske družbe Lufthansa je prišlo do odpovedi letov tudi na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Odpovedani so petkovi leti v oziroma iz Frankfurta, medtem ko so prihodi in odhodi iz Münchna zaenkrat še predvideni, so za STA potrdili pri upravljavcu Aerodroma Ljubljana, družbi Fraport Slovenija.