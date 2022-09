Fizično se je spravil na policistko, sledi mu kazenska ovadba

Postojna, 1. septembra - Ponoči so policisti v Postojni ustavili 34-letno voznico osebnega avtomobila, med postopkom pa ugotovili, da njen 50-letni sopotnik ni uporabljal varnostnega pasu. Ta policistki ni želel dati svojih podatkov, pač pa je začel kričati, izstopil je iz vozila in se fizično spravil na policistko. Kršitelja so pridržali, sledi mu kazenska ovadba.