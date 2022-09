Umik artikla Tofu natur BIO (300 gramov)

EAN-oznaka izdelka je 4021851170069, kataloška številka pa 170065. Rok uporabe artikla je 28. avgust ter 15. in 18. september, 2., 16. in 23. oktober, 20. november ter 4. in 18. december 2022.

Podjetje kupce prosi, da izdelek vrnejo na mesto nakupa oziroma se obrnejo na zaposlene v PE Vitacare Ljubljana.