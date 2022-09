Učence v šolo pospremili tudi nekateri člani vlade

Ljubljana, 1. septembra - Vsako leto na prvi šolski dan učence pospremijo k pouku tudi nekateri politiki. Prvošolce Osnovne šole Sostro in njihove starše sta danes pozdravila ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar in minister za infrastrukturo Bojan Kumer, učence OŠ Vič pa minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič.