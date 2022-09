V Sodnem stolpu razstava ob 20-letnici makolske Forme vive

Maribor, 1. septembra - V sklopu 20. mednarodnega kiparsko-slikarskega simpozija Forma viva, ki od 26. avgusta do 9. septembra poteka v Makolah, bodo drevi v Sodnem stolpu v Mariboru odprli kiparsko-slikarsko razstavo, med drugim tudi nagrajenih skulptur dosedanjih devetnajstih simpozijev. Razstava bo na ogled do 15. septembra, so sporočili iz Narodnega doma Maribor.