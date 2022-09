Piloti Lufthanse bodo v petek stavkali

Frankfurt, 1. septembra - Piloti nemške letalske družbe Lufthansa bodo v petek stavkali, je sporočil njihov sindikat Cockpit, potem ko so pogajanja o plačah propadla. Vodstvo letalskega prevoznika odločitev za stavko obžaluje, kot so sporočili, so zaradi stavke odpovedali 800 petkovih letov, poročajo tuje tiskovne agencije.