V Sitiju pod zvezdami deset dni izbranih komedij in koncertov

Ljubljana, 1. septembra - V Siti teatru BTC bodo danes odprli letni oder s ciklom Siti pod zvezdami. V desetih dnevih bodo na njem izvedli izbrane komedije in koncerte s priznanimi domačimi in tujimi ustvarjalci. Cikel bo ob 20.30 uvedla monokomedija z Urošem Fürstom Jamski človek, ki letos praznuje 20 let.