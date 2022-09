Novomeška občina sofinancira sterilizacijo in kastracijo lastniških mačk

Novo mesto, 1. septembra - Na novomeški občini so od danes na voljo boni za sofinanciranje sterilizacije ali kastracije lastniških mačk. S ponovitvijo letne akcije želi mestna občina Novo mesto spodbuditi odgovornost lastnikov domačih živali. Akcijo bodo predvidoma končali 18. novembra oz. do porabe razpoložljivih sredstev, so sporočili z občine.