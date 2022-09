Italijanska policija aretirala več kot 200 članov 'Ndranghete

Catanzaro, 1. septembra - Italijanska policija je v obsežni raciji na jugu Italije aretirala 202 domnevna člana mafijske združbe 'Ndrangheta, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa danes sporočili iz finančne policije. Aretirani, med katerimi so tudi politiki, so med drugim obtoženi članstva v kriminalni združbi, trgovine z mamili ter pranja denarja.