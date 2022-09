V Kostanjevici na Krki odprtje stalne zbirke Nandeta Vidmarja

Kostanjevica na Krki, 1. septembra - V Galeriji Božidarja Jakca - muzeju moderne in sodobne umetnosti v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli novo stalno zbirko, ki je plod večletnega strokovnega dela in donacije del Nandeta Vidmarja. Donacija časovno obsega celoten umetnikov likovni opus. Na ogled bo nekaj več kot 80 Vidmarjevih slik, risb in grafik.