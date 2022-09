Projekt Merlin CV oživil tudi dediščino gradu na Kozlovem robu

Idrija, 1. septembra - Z avgustom se je zaključil čezmejni projekt Merlin CV, ki se je osredotočil na oživljanje in predstavitev dediščine dvorcev in vil na čezmejnem območju med Slovenijo in Italijo. V Občini Tolmin so se v okviru projekta pod okriljem programa Interreg Italija-Slovenija ukvarjali predvsem z ostalinami gradu na Kozlovem robu.