Ljubljana, 1. septembra - Slovenski odbojkarji bodo pred sobotno tekmo osmine finala z Nemčijo svetovnega prvenstva v odbojki danes v dvorani Stožice v Ljubljani trenirali od 18.30 do 20. ure. Za kratke izjave bodo na voljo po treningu, in sicer pred recepcijo dvorane ob 20. uri, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.