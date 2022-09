V Vroclavu za evropske naslove v strelstvu

Ljubljana, 1. septembra - Slovenska strelska reprezentanca v teh dneh na osredjem ljubljanskem strelišču na Dolenjski cesti pili zadnje podrobnosti pred odhodom na evropsko prvenstvo na 25 in 50 metrov, ki bo med 5. in 18. septembrom v Vroclavu. Na Poljskem bo v članski konkurenci nastopilo devet slovenskih strelcev in strelk.