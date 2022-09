Koliščarska vas pri Igu bo obiskovalca popeljala nazaj v prazgodovinno

pripravila Tatjana Zemljič

Ig, 14. septembra - Ob sotočju Želimeljščice in Iščice, vzhodno od naselja Ig, v sklopu projekta Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč nastaja koliščarska vas. Tri kolibe v naravni velikosti bodo namenjene notranjemu ogledu, dve, ki ne bosta izgotovljeni, pa le zunanjemu. Do vasi vodi povezovalna pot. Odprtje načrtujejo konec oktobra.