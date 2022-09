V Kopru bodo tekmovali vsi trije slovenski nosilci kolajn z EP v Münchnu

Koper, 1. septembra - Koper bo v petek in soboto v znamenju tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Šlo bo za domačo in svetovno tekmovalno premiero Kopra kot novega prizorišča in nove zunanje plezalne stene, na kateri bodo nastopili vsi trije slovenski nosilci kolajn z nedavnega evropskega prvenstva v Münchnu Janja Garnbret, Mia Krampl in Luka Potočar.