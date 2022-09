Opčine, 1. septembra - Začenjajo se 57. študijski dnevi Draga 2022, ki jih prireja Društvo slovenskih izobražencev iz Trsta. S slavnostnim nagovorom jih bo v petek popoldne v parku Finžgarjevega doma na Opčinah pri Trstu odprl slovenski predsednik Borut Pahor. Razprave o vprašanjih slovenskega jezika, narodne in kulturne identitete bodo potekale do nedelje.

Geslo letošnjih študijskih dnevov je misel iz knjige Borisa Pahorja Mesto v zalivu: "Neskončna zaloga energij in prasil, zaradi katerih je ta narodič ob Jadranu neuničljiv, žilav in bister".

Prvi dan Drage 2022 bo posvečen nekaterim dobrim praksam in zgodbam o uspehu tako v Sloveniji kot v zamejstvu, do katerih je verjetno prišlo zaradi vrednot, na podlagi katerih so se porodile, napovedujejo organizatorji.

O tem bodo na srečanju v znamenju citata Deana Karnazesa "Če ti v srcu ne gori močan ogenj, nima smisla poskušati" govorili ravnatelj Slovenskega dijaškega doma Srečko Kosovel iz Trsta Gorazd Pučnik, nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, goriška odvetnica Martina Valentinčič, koroška javna in politična delavka Nadja Kramer in direktor zavoda Iskreni Igor Vovk.

Prvi dan se bo zaključil z večernim predvajanjem igrano-dokumentarnega filma "Po sledeh fate morgane" o slovenski tržaški književnici Marici Nadlišek Bartol.

Sobotni dopoldanski del bo posvečen Dragi mladih. O vprašanju, kako družbena omrežja oblikujejo naša življenja, bodo govorili psihologinja Maja Sedmak Cvelbar, predavatelj inženirske pedagogike Andrej Flogie ter elektronski inženir in novinar Klemen Ban.

Popoldne pa bo novinar Jože Možina govoril na temo Slovenski razkol včeraj in danes, pri čemer bo po besedah organizatorjev šlo za iskanje odgovorov na najbolj zahtevna vprašanja slovenske polpretekle zgodovine, ki segajo tudi v današnji čas. Sledil bo hommage letos preminulemu tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju.

Zadnji dan Drage 2022 se bo v nedeljo začel z mašo teologa in filozofa Janeza Juhanta, ki bo nato predaval na temo Slovenski kristjan pred moralnimi izzivi kriznih razmer. Govoril bo o usposobljenosti današnjega kristjana, da se spopade s krizo vrednot ter kljubuje tako imenovanemu "mehkemu totalitarizmu", kar je za kristjane in demokrate ključni izziv, napovedujejo organizatorji študijskih dnevov.

Dnevi se bodo v nedeljo popoldne zaključili z razpravo o "EU na globalni geopolitični šahovnici". O strategijah in perspektivah EU bosta razpravljala bivši slovenski zunanji minister Anže Logar ter novinar in dolgoletni dopisnik iz Moskve Branko Soban.

V nedeljo bodo podelili tudi enajsto Peterlinovo nagrado. Letos jo bo prejel tržaški kulturni in javni delavec Marij Maver za več kot petdesetletno neutrudno in prostovoljno delo v vlogi predsednika Slovenske prosvete.

57. študijske dneve Draga 2022 bo sicer mogoče spremljati tudi po YouTube kanalu Draga streaming s povezavo na spletni strani www.draga-dsi.org.